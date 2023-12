Pós-ceia de Natal: Veja as diferentes versões do "restodontê" natalino

A mesa do jantar na ceia de Natal é sempre farta, bem elaborada, com variedade de cardápios e receitas de tirar o fôlego, na maioria dos lares brasileiros. Cada família tem sua tradição e pratos preferidos. Entretanto, no dia seguinte, sempre sobra muita comida, e a pergunta do JD1 notícias ao leitores, foi a seguinte:

- Qual foi o almoço do pós-ceia de Natal na sua casa? As respostas foram bem diversificadas. Confira:

Fabiane Pires, psicóloga em Campo Grande, participou da ceia de Natal junto com o marido e filhos, na casa da cunhada, mas no dia seguinte o almoço foi diferente da ceia.

"Ela ficou de trazer hoje a farofa e as outras coisas pra almoçarmos aqui em casa juntos, mas acabou que ela não conseguiu vir, então comemos churrasco novo que fizemos hoje e a mistureba dos doces de ontem: pudim e torta de limão", afirma.

Já o ovolactovegetariano Erich Wilson, Analista de Segurança da Informação no TJMS, almoçou o restante do dia anterior, junto com a esposa e as duas filhas. Ele afirma que eles comem queijo apenas em ocasiões especiais, como foi o caso. "Nosso almoço foi penne com molho de gorgonzola e espaguete de bacon de soja", comenta Erich.

A psicóloga Vitória Almeida usou uma boa estratégia para 'caber mais' comida: "acordei, fiz um jejum básico para poder almoçar 2x com intervalo de 1 hora", afirma Vitória em tom humorado. O almoço foi o que sobrou da ceia: "aqui sobrou tudo, lombo, salpicão, rondelli...", completa.

No Rio Grande do Sul, a confeiteira Priscila Wollmann conta que por ter feito uma ação social de natal nas ruas da sua cidade até de madrugada, ela acordou muito tarde. Por isso juntou o café da manhã com o almoço e fez uma verdadeira "mistureba".

"Comi o que sobrou da ceia: costelinha de porco assada, salpicão e melancia. Meu café da manhã foi às 14h. Nós não vamos ter almoço. Vamos só jantar mais tarde", afirma Priscila.

No interior de São Paulo, em Indaiatuba, a engenheira Rafaela Pereira e a fotógrafa Juliana Grilo saíram do padrão e ceiaram em uma pizzaria da cidade. No dia seguinte, o pós-ceia foi na praia.

"Saímos do padrão este ano. Fomos em um restaurante ontem à noite e comemos uma pizza deliciosa . Hoje de manhã tomamos café e fomos pra praia, passamos o dia todo lá. Aí, é comida de praia né: açaí, milho, porção de peixe, água de coco", comenta Rafaela.

E por aí, como foi seu pós-ceia? Ano Novo está chegando e com ele o brasileiro vai registrar mais algumas histórias de ceia e pós-ceia de fim de ano. Confira também nossa matéria: Exagerou na ceia e almoço de natal? Veja 5 alimentos para fazer detox.

