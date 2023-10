Posse da diretoria da Associação dos Criadores de Nelore de MS acontece hoje

Eleita no dia 30 de agosto, a nova diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore para o biênio de 2024/2025 será empossada nesta segunda-feira (16), a partir das 19h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com a presença do governador Eduardo Riedel.

Paulo Matos que já participou da diretoria, é presidente eleito da Associação até dezembro de 2025 e Rapahel Zoller, deixou o cargo e ocupa agora a função de 1° vice-presidente. A escolha foi dos mais de 350 associados.

Na época da eleição, Paulo Matos conversou com o JD1, e destacou metas de valorização da genética Nelore "Vamos trazer para os criadores oportunidades de capacitação técnica, promoção da raça no melhoramento genético e com técnicas inovadoras, estimular parcerias com Embrapa e órgãos de pesquisa, organizar a distribuição melhor da genética, para que os pequenos criadores possam ter oportunidade de melhoramento também".



Conheça a diretoria completa:

