Posse da nova diretoria da Nelore-MS fortalece a pecuária sul-mato-grossense

Evento aconteceu nesta sexta-feira (31), durante 2ª Expogenética MS, no Parque de Exposições Laucídio Coelho

31 outubro 2025 - 19h25Taynara Menezes e Brenda Assis    atualizado em 31/10/2025 às 19h28
Posse aconteceu na noite desta sexta-feiraPosse aconteceu na noite desta sexta-feira   (Foto: Brenda Assis)

A posse da nova Diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), para o biênio 2026–2027, foi um dos destaques da 2ª Expogenética MS, realizada nesta sexta-feira (31), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento celebrou o avanço da genética bovina e o protagonismo do Mato Grosso do Sul na pecuária de corte, reunindo criadores, autoridades, representantes da indústria e entidades do setor.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou o papel da Nelore-MS no fortalecimento da pecuária estadual e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento do setor.

“O Estado está presente, nas suas mais diversas formas e políticas públicas, porque a pecuária é um segmento vital para a nossa economia. Nos últimos dez anos, diminuímos a área de pastagem e o rebanho, mas aumentamos muito a produtividade e as exportações. Isso é resultado direto do investimento em tecnologia e genética”, afirmou Riedel.

O governador ressaltou que feiras como a Expogenética oferecem aos produtores espaço para inovação e oportunidades de negócio. “Aqui o produtor encontra tudo o que há de mais moderno. E, junto com a nova diretoria da Nelore-MS, fortalecemos a base genética da nossa pecuária, que é motivo de orgulho para o Estado”, completou.

O presidente da Nelore-MS, Paulo César de Matos Oliveira, reforçou que a posse simboliza a continuidade de um trabalho sólido em prol dos criadores e da evolução da raça Nelore no Mato Grosso do Sul.

“Essa feira representa o compromisso da Nelore-MS com o desenvolvimento do setor. Criamos oportunidades para que os criadores apresentem e comercializem sua genética melhoradora por meio de leilões, além de oferecer cursos e palestras técnicas sobre nutrição, melhoramento genético e reprodução. É assim que contribuímos para fortalecer a pecuária do nosso Estado”, destacou Matos.

Segundo ele, o Mato Grosso do Sul é referência nacional na criação de Nelore e na disseminação de genética de excelência. “Mais de 80% do nosso rebanho é formado pela raça Nelore. A melhor genética do país nasce aqui e se espalha pelo Brasil inteiro. É um orgulho para todos nós”, completou.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, anfitrião do evento, destacou a relevância da Expogenética e o papel da entidade em promover iniciativas que valorizam a pecuária.

“Um evento como este aqui na Acrissul tem extrema importância para a pecuária do Mato Grosso do Sul e do Brasil, porque traz aquilo que é a espinha dorsal da carne de qualidade que produzimos tanto para o Brasil quanto para o mundo — que é a genética. É através dela que teremos animais melhoradores, precoces, com marmoreio e maciez. Tudo isso está representado nesta feira, com animais de produtores que são referência nacional”, afirmou Bumlai.

Ele ressaltou ainda o orgulho em sediar grandes eventos no Parque de Exposições Laucídio Coelho:

“É motivo de muito orgulho poder receber animais e criadores que são referência no Brasil e no mundo. Esse é o papel da nossa associação: fomentar outras entidades de raça e fortalecer a pecuária do nosso Estado”, completou.

A Expogenética MS contou com leilões, shows e rodeio, reunindo os principais nomes da pecuária e da indústria. Matos destacou também a importância da parceria com a FIEMS e o setor produtivo. “A pecuária, através da indústria da carne, gera mais de 18 mil empregos diretos. Ter o setor industrial participando e apoiando o evento engrandece ainda mais esta celebração da força da nossa pecuária”, afirmou.

Promovida pela Nelore-MS, com apoio da Acrissul, a 2ª Expogenética MS reforça o papel do Mato Grosso do Sul como polo de inovação, produtividade e sustentabilidade no agronegócio brasileiro, exportando não apenas carne, mas também conhecimento, genética e valor agregado para o Brasil e o mundo.

