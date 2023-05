Possível "surto" de serpentes alerta população e PMA orienta no que fazer

Uma publicação no Facebook tem alarmado usuários com um possível "surto" de uma serpente venenosa na região da Orla do Aeroporto na av. Duque de Caxias. Mais de 100 pessoas já compartilharam a informação.

“Alerta aos pais que trazem suas crianças na Orla do Aeroporto, está tendo um surto de cobra jararaca. Só hoje (domingo) os vendedores mataram duas aqui, não deixem suas crianças brincarem na grama, vai o alerta", escreveu o internauta. Apesar do aviso, a serpente da imagem se trata de uma urutu-cruzeiro, da família Viperidae, mesma das jararacas.

Ao JD1, o empresário Alvaney Carvalho, dono da publicação, contou que ao visitar o local no domingo, os comerciantes relataram que direto aparece cobras por lá “É um perigo para as crianças”, alegou.

Em contato com a Polícia Militar Ambiental, foi relatado à nossa redação que não houve, até então, solicitação para captura de serpentes naquela região.

No entanto, a orientação é para que se um cidadão se deparar com uma serpente no local mencionado, considerada região de habitat do animal, deve se afastar. A autoridade ambiental reforça que matar animais silvestre é crime e infração ambiental, além de colocar em risco a vida da própria pessoa que se aproxima do réptil.

"O animal silvestre, qualquer que seja, tem seu papel biológico, ela não vai atacar a não ser que as pessoas se aproximem, é um ato de defesa dela", reforçou a PMA.

Mesmo assim, a recomendação é para que a população entre em contato com a PMA caso encontre um animal silvestre, para receber orientação, mandar fotos se necessário e acionar o recolhimento do animal que pode ser solto novamente na natureza ou encaminhado ao CRAS, caso esteja ferido.

Deixe seu Comentário

Leia Também