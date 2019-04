Postos de combustíveis são autuados pela venda de produtos vencidos

O Procon-MS realizou fiscalizações em postos de combustível da capital e do interior do estado, nos dias 22 e 23 de abril, três empresas acabaram autuadas devido a irregularidades.

Conforme o Procon, na capital foi autuado um posto localizado no Bosque das Araras, na região urbana do Imbirussu. As irregularidades constatadas dizem respeito à falta de informação sobre diferença de preços na comercialização de etanol e gasolina com pagamento por meio de cartão de crédito ou dinheiro. Outro fator constatado foi cálculo errado relacionado à diferença percentual entre os preços da gasolina e etanol.

Na zona rural, fiscais do Procon ,visitaram postos de serviços localizados na rodovia BR-163, quilômetro 462,5, próximo a Jaraguari e no km 786 zona rural de Coxim. Em ambos foram encontrados produtos expostos à venda com prazo de validade expirado. Em Jaraguari foram retirados das prateleiras 15 frascos de fluido de freio e 27 de fluido para motor de popa, vencidos, além de 22 embalagens de fluido de freios sem informações de validade ou com informações ilegíveis.

Em Coxim, foi encontrado um fluido de freios com validade expirada há quase dois anos. Todos os itens considerados impróprios foram descartados por funcionários dos estabelecimentos na presença dos fiscais do Procon Estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também