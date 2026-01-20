Prazo para aderir Plano Fixo da Energisa termina nesta sexta-feira

Consumidores de Campo Grande e de outros sete municípios de Mato Grosso do Sul têm até esta sexta-feira (23) para aderir ao Plano Fixo da Energisa. O projeto piloto, inédito no Brasil, permite que a conta de energia tenha valor mensal fixo por até 12 meses, trazendo mais previsibilidade ao orçamento familiar.

Além da Capital, podem participar moradores de Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim. O valor da fatura é calculado com base na média de consumo dos últimos 12 meses, evitando variações causadas por aumento de uso ou fatores climáticos.

A adesão é destinada a clientes com pelo menos um ano de histórico de faturamento, que não sejam beneficiários da Tarifa Social nem possuam geração distribuída. Todo o processo é 100% digital, pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência virtual da distribuidora, sem cobrança adicional ou fidelidade.

As inscrições se encerram nesta sexta-feira (23), com início do faturamento fixo previsto para fevereiro de 2026. No momento da adesão, o consumidor escolhe quando fará o acerto entre o valor pago e o consumo real.

O Plano Fixo integra o Sandbox Tarifário da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e não altera tarifas, apenas a forma de cobrança. Como parte do processo de convite, a Energisa está entrando em contato com clientes por SMS e WhatsApp, além de divulgar a iniciativa em seus canais digitais oficiais.

