Prazo para garantir 20% de desconto em IPTU encerra amanhã

O prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 com 20% de desconto à vista encerra nesta terça-feira (10) na Capital. Além do pagamento direto, a Prefeitura de Campo Grande estendeu aos contribuintes a possibilidade de parcelar o imposto em até 12 vezes.

Para garantir os 20% de desconto os contribuintes não pode ter débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa, com a Fazenda Pública Municipal.

As guias de pagamento são disponibilizadas pelo site da Prefeitura ou nos canais digitais ou pelo WhatsApp 67 98478-8873 ou 67 98471-0487). O pagamento poderá também ser feito na Central de Atendimento do IPTU por PIX, cartão de débito ou até mesmo crédito.

Para pagamento em dinheiro, o contribuinte deverá procurar um banco conveniado. Lembrando que o atendimento do IPTU acontece desde outubro na Central de Atendimento ao Cidadão – CAC.

Aos contribuintes beneficiados com o bônus do IPTU AZUL, terá 10% (dez por cento) sobre o valor do IPTU e Taxa lançados, relacionados e identificados no site do Município de Campo Grande.

A concessão do bônus IPTU AZUL será efetivada, automaticamente no sistema, reduzindo o valor lançado em 10% (dez por cento) e após, sobre o valor deduzido, será aplicado o desconto para pagamento à vista, conforme opção do contribuinte.

Valores

De acordo com o Decreto nº 15.440, que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU e taxa para o exercício 2023, o tributo será parcelado em conformidade com os seguintes valores:

Parcela única: até R$ 50 (cinquenta reais);

Duas parcelas: acima de R$ 50 até R$ 100;

Três parcelas: acima de R$ 100 até R$ 150;

Quatro parcelas: acima de R$ 150 até R$ 200;

Cinco parcelas: acima de R$ 200 até R$ 250;

Seis parcelas: acima de R$ 250 até R$ 300;

Sete parcelas: acima de R$ 300 até R$ 350;

Oito parcelas: acima de R$ 350 até R$ 450;

Nove parcelas: acima de R$ 450 até R$ 500;

Dez parcelas: acima de R$ 500 até R$ 550;

Onze parcelas: acima de R$ 550 até R$ 600;

Doze parcelas: acima de R$ 600.

Os vencimentos do IPTU e Taxa para o exercício do próximo ano serão as seguintes:

À vista: em parcela única até o dia 10 de janeiro de 2023.

Parcelado:

1ª parcela – 10 de janeiro de 2023;

2ª parcela – 10 de fevereiro de 2023;

3ª parcela – 10 de março de 2023;

4ª parcela – 10 de abril de 2023;

5ª parcela – 10 de maio de 2023;

6ª parcela – 12 de junho de 2023;

7ª parcela – 10 de julho de 2023;

8ª parcela – 10 de agosto de 2023;

9ª parcela – 11 de setembro de 2023;

10ª parcela – 10 de outubro de 2023;

11ª parcela – 10 de novembro de 2023;

12ª parcela – 11 de dezembro de 2023.

O contribuinte que discordar do lançamento efetuado poderá solicitar revisão, mediante requerimento devidamente fundamentado e protocolizado até o dia 10 de março de 2023, nos termos do que dispõe o art. 2º, da Lei Complementar n. 38, de 22/12/2000.

