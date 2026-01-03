Menu
Prazo para garantir desconto de 15% no IPVA 2026 termina segunda-feira

Desconto no pagamento à vista vale até o dia 5; quem preferir pode parcelar em até cinco vezes

03 janeiro 2026 - 12h35Taynara Menezes
IPVA com desconto vence esse mês em MSIPVA com desconto vence esse mês em MS   (Bruno Rezende)

Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul têm até o dia 5 de janeiro de 2026 para garantir o desconto de 15% no pagamento à vista do IPVA. O benefício, mantido pelo Governo do Estado e considerado o segundo maior do país, foi oficializado em decreto publicado no Diário Oficial em novembro, que também definiu o calendário de pagamento do imposto.

A mesma data vale para o vencimento da cota única e da primeira parcela. Para quem preferir parcelar, o imposto poderá ser dividido em cinco vezes, com vencimentos em 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio de 2026. O valor mínimo de cada parcela será de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos.

Além do desconto expressivo, Mato Grosso do Sul mantém isenções e reduções de base de cálculo, incluindo benefícios para Pessoas com Deficiência (PCD), veículos com mais de 15 anos, taxistas, mototaxistas, ambulâncias, veículos a GNV e setores de transporte e carga, que seguem com redução de alíquotas.

Os contribuintes podem emitir o boleto diretamente no portal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), garantindo mais praticidade.

