Prazo para pagar licenciamento placa final 3 e 4 encerra na terça

O prazo para pagar o licenciamento do veículo com placa final 3 e 4 encerra na próxima terça-feira (30). Dos 327.419 veículos em Mato Grosso do Sul com pagamento previsto para este mês, apenas 39.480 foram licenciados até o último domingo (21).

O diretor de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Arioldo Centurião, , ressaltou que o órgão oferece facilidades para que o condutor obtenha o licenciamento anual, sem sair de casa.

“Não é necessário se deslocar a uma agência para pagar a guia, basta acessar o site do Detran ou baixar o app Detran Mobile. Com isso, também é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, ou seja, utilizando um aplicativo bancário”, disse.

Novo Modelo – Licenciamento Anual

Desde o dia 22 de maio, os sul-mato-grossenses já podem imprimir o seu licenciamento em casa, em papel A4. Até o momento, mais de 64 mil condutores já utilizam o documento no novo modelo.

Para imprimir é necessário acessar o site do Denatran, fazer o cadastro e seguir o passo a passo. Também é possível obter o documento através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e compartilha-lo em formato PDF com outro condutor do mesmo veículo.

Acesse o calendário clicando aqui e veja na tabela a correspondência do número final da placa com o mês de vencimento do licenciamento para cada veículo.

