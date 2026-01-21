Menu
Prazo para submissão de artigos ao Congresso Conseplan termina nesta sexta-feira

Trabalhos selecionados serão apresentados no II Congresso de gestão pública, em Brasília

21 janeiro 2026 - 17h50Taynara Menezes

O Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan) alerta que o prazo final para submissão de artigos técnico-científicos ao II Congresso Conseplan termina nesta sexta-feira (23). Os trabalhos selecionados serão apresentados durante o congresso, que ocorre entre 5 e 7 de maio, em Brasília, e também publicados, ampliando a divulgação de boas práticas na administração pública.

Podem participar pesquisadores, estudantes, servidores públicos e gestores interessados em compartilhar experiências aplicadas ao planejamento, orçamento e gestão pública. Os artigos concorrem em dez áreas temáticas, como Planejamento de Longo Prazo, Avaliação de Gastos Públicos e Governança, e podem ser apresentados na forma oral ou em pôster.

Segundo o secretário Thaner Castro Nogueira, da Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, o congresso valoriza soluções inovadoras e fortalece a troca de experiências entre os entes federativos.

As submissões devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial: congressoconseplan2026.com.br, onde também estão disponíveis orientações sobre formato, critérios de avaliação e cronograma.

