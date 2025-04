Prazo para troca gratuita de parabólica em MS termina em 30 de junho

Dia 30 de junho. Esse é o prazo que as famílias de Mato Grosso do Sul possuem para solicitar a troca gratuita da parabólica tradicional pelo novo kit digital.

Em São Gabriel do Oeste, por exemplo, mais de 200 famílias podem ser beneficiadas, que devem se atentar ao prazo.

A substituição é promovida pela Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel. Todo o processo, do agendamento à instalação, é gratuito.

Caso não seja realizada a troca, as famílias perderão o acesso aos canais da TV aberta via satélite. Diversas emissoras, por exemplo, interromperam ou estão encerrando suas transmissões na parabólica tradicional.

Para ter direito ao novo kit, é necessário estar inscrito no CadÚnico e possuir uma parabólica tradicional em funcionamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também