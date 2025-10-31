Preços de flores têm variação de até 194% na véspera do Dia de Finados na Capital

As diferenças de preços dos vasos de flores entre os diversos comércios chegam a 194,12% em Campo Grande. É o que revela uma pesquisa do Procon Estadual de Mato Grosso do Sul (Procon/MS) relacionada ao Dia de Finados, celebrado neste sábado (2).

A maior variação foi registrada no crisântemo pequeno (vaso tamanho 11), cujo preço oscilou entre R$ 16,90 e R$ 49,70. Já a segunda maior diferença foi observada na kalanchoe pequena (vaso tamanho 11), com valores entre R$ 9,90 e R$ 25,00, representando uma variação de 153,16%.

A pesquisa foi realizada no dia 22 de outubro de 2025, em 10 estabelecimentos de perfis distintos, entre floriculturas, mercados e casas de artigos religiosos. Ao todo, foram analisados 59 produtos tradicionalmente procurados nesta época do ano, como flores e velas.

Velas mantêm estabilidade nos preços

No grupo das velas, as variações de preços entre marcas e tamanhos foram discretas. A maior oscilação foi identificada na vela palito nº 6 (pacote com 8 unidades), com preço médio de R$ 9,99 e diferença de até 73,71% entre os estabelecimentos pesquisados.

Outros modelos, como as velas de sete dias e vela palito nº 3, apresentaram variações inferiores a 15%. O levantamento indica que, apesar da alta demanda nesta época, os preços das velas permaneceram relativamente estáveis.

Procon orienta consumidores

O Procon/MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), orienta os consumidores a exigirem nota fiscal e evitarem adquirir produtos de vendedores não autorizados, para não incentivar a informalidade e proteger a economia local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também