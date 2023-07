Prédio desaba e pessoas são soterradas em Recife

Na manhã desta sexta-feira (7), parte de um prédio desabou, no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. Há, ao menos, 19 vítimas: duas pessoas morreram e duas foram resgatadas com vida. Outras 15 pessoas estão desaparecidas sob os escombros, incluindo crianças, segundo o Corpo de Bombeiros. O desabamento ocorreu às 6h07. O prédio fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do Conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente; e outro, parcialmente. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Foram encontrados mortos, em meio aos destroços, um homem de 45 anos e um adolescente de 12 anos. As vítimas resgatadas com vida são uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 65 anos. Ambas sofreram fraturas. Um vídeo mostra o momento em que a jovem de 15 anos é encontrada sob os escombros. Ela foi levada para o Hospital da Restauração, no Recife, passou por exames e encontra-se estável. A outra vítima resgatada sob os escombros foi levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, com politraumatismo. Ela fez exames, encontra-se estável e aguarda transferência para outra unidade de saúde.

Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves e também foram levadas para o Hospital Miguel Arraes, que informou que elas devem ter alta até o fim desta sexta."É um trabalho que a gente conta com o auxílio dos cães, que já indicaram onde a gente tem essas possíveis vítimas. As vítimas que estão responsivas foi mais fácil, porque com nosso estímulo, elas nos responderam. Estamos mantendo essas frentes de trabalho, mas é um trabalho que tem que ser feito com calma, com cautela, porque são pessoas que estão sob escombros e a gente obviamente está com a intenção de tirá-las com vida local", disse.

Esse tipo de prédio, que é popularmente conhecido como "prédio caixão", tem térreo e três andares e, em cada pavimento há quatro apartamentos. O edifício estava interditado por ordem judicial desde 2010, de acordo com a prefeitura de Paulista. No entanto, foi reocupado em 2012. Uma vistoria foi feita em 2018 e confirmou a interdição, mas os moradores seguiram no local. Não há informação se as pessoas estavam em algum programa habitacional ou se recebiam algum tipo de suporte para deixarem o local de risco.

Uma mulher que não quis se identificar disse que a irmã, Maria da Conceição, morava no edifício com os filhos.“A gente ocupou aí porque não tinha onde morar. Minha irmã e os filhos dela estavam lá. Moravam cinco filhos com ela aí. A gente está sem notícia dela”, disse.

As buscas por vítimas seguem no local, com participação de 50 bombeiros e 40 voluntários. Cães farejadores também são utilizados na operação para encontrar pessoas.

