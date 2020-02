Vídeo - Policial tenta prender prefeita por passear no shopping

Sarah Chaves, com informações do Recôncavo News

Um policial civil à paisana foi detido após tentar prender a prefeita do município de Vera Cruz, no interior de São Paulo, Renata Zompero Devito (PSDB), com a justificativa de que ela estava passeando no shopping utilizando o carro oficial.

O vídeo feito por alguém que acompanhava a prefeita mostra o policial dando “voz de prisão” à chefe do Executivo após encontrar o carro oficial da prefeitura em um shopping outlet.

Na ocasião, o policial se identifica e impede a prefeita de sair do veículo, onde está sentada no banco da frente. Uma pessoa desce do veículo e o policial diz 'aqui é polícia. Se sair eu atiro'. Ainda segundo testemunhas o servidor ainda chegou a apontar a arma para Renata.

No vídeo, o servidor da Polícia Civil ainda danifica parte da placa do veículo para mostrar que o carro é de Vera Cruz. A alegação do policial é que a prefeita e seus assessores estariam utilizando o carro oficial para “dar um passeio” e fazer compras. No vídeo, no entanto, não é possível ver nenhuma sacola de compras.

Assista ao vídeo:

País do avesso: policial dá voz de prisão à prefeita por estar "passeando em shopping" pic.twitter.com/afAFjTQmFc — Charles Nisz (@charlesnisz) February 16, 2020

