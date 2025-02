Prefeita de Campo Grande e autoridades marcam presença no velório de Vanessa

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, esteve presente no velório da jornalista morta à facadas pelo noivo nessa quarta-feira (12), na Capital. Além dela, outras figuras políticas também prestaram apoio à família e amigos da vítima de feminicídio. A cerimônia está acontecendo neste momento no auditório da Câmara Municipal da Capital.

Bastante emocionada, Adriane não conseguiu falar com a imprensa, dirigindo a palavra apenas aos pais e irmão de Vanessa. Após breve visita, a chefe do Executivo Municipal deixou o local em lágrimas.

À imprensa, a deputada federal Camila Jara lamentou a morte da jornalista. "Quando uma mulher morre, todo mundo perde. A Vanessa era uma pessoa próxima. Eu contei com ela no apoio em algumas campanhas. Foi chefe da minha irmã e de algumas colegas do jornalismo. E quando alguém, que tem conhecimento da legislação, que sabe como procurar os mecanismos de defesa, mostra que qualquer um de nós está sujeito a sofrer feminicídio, então, acende um alerta. E enquanto alguém que está nesse momento ocupando um cargo de representatividade pública, faz com que a gente questione os procedimentos, os protocolos. O governo federal lançou agora o pacto pelo feminicídio zero. A gente tem que entender porque Campo Grande não está inscrito, porque o governo do Estado não está inscrito. E realmente se esforçar para que esses mecanismos sejam aprimorados e para que a gente consiga realmente evitar que tragédias como essas aconteçam", pontuou ela.

Os vereadores Ronilço Guerreiro e Luiza Ribeiro também estão presentes na última homenagem à vítima.

