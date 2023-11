Buscando "protagonismo", Adriane recebe caminhonetes que farão expedição da Rota Biocêanica

A Prefeita Adriane Lopes recebeu nesta quarta-feira (22), no estacionamento do Paço Municipal, os carros da Expedição da Rota Bioceânica. Serão 36 caminhonetes Amarok que embarcam rumo ao Chile na próxima sexta-feira, 24 de novembro, e uma carreta frigorífica com proteína animal, que sairá entre hoje e amanhã.

Seis anos após a última Expedição da Rota de Integração Latino Americana (RILA), o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de MS (SETLOG MS), volta a fazer o trajeto de quase 2.000 km de Porto Murtinho até os portos do Chile.

Ao todo, 107 autoridades que entendem da economia do estado estarão à bordo para fazer o trajeto, entre elas, pessoas da área pública, da área acadêmica e empresários. Da Prefeitura de Campo Grande, estarão à bordo servidores da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e do Planejamento Estratégico.

Para Cláudio Cavol, presidente do Sindicato das empresas de transporte de cargas e logística (Setlog-MS), é um teste-drive, uma viagem pioneira nessa nova rodovia. "Nós esperamos que seja coroado de sucesso e que a gente consiga mostrar para todos os empresários, produtores industriais aqui do nosso estado e também comerciantes, de que a rodovia já pode ser usada", enfatiza.

"Essa expedição pra nós é um marco pra Campo Grande, o Cavol já tem experiência, nos contou das viagens passadas e nós entendemos que chegou a hora de Campo Grande protagonizar essa rota, porque a oferta de serviços está na Capital e nós queremos estar participando de todo esse processo de evolução, desenvolvimento econômico, porque nós acreditamos que essa porta abrindo agora, nós teremos um desenvolvimento econômico, um mercado consumidor em torno de 20 milhões de pessoas só nesse trajeto e 180 milhões de pessoas que compoem todos esses países, farão parte da Rota Bioceânica", comenta a prefeita Adriane.

Campo Grande também poderá ter produtos de exportação comercializados nessa rota. "Queremos trazer essa possibilidade para a cidade e fomentar o comércio da carne, soja, grãos, frutas da nossa cidade e muitas outras possibilidades que acredito que surge com a finalização desse trajeto", enfatiza.

Em um tempo estimado de 10 dias, serão percorridos cerca de 5 mil km (ida e volta), entre eventos e paradas nas cidades, com previsão de chegada em Campo Grande, dia 5 de dezembro. Serão, também, verificadas a agilidade nas aduanas a fim de aprimorar os processos que necessitam de ajustes nas relações comerciais e também serão realizadas visita às autoridades das localidades.

“Nesta etapa levaremos também uma carreta frigorífica com proteína animal para mostrar na prática a viabilidade da rota para a escoação da produção brasileira. A ideia é voltar com outras mercadorias dos países que fazem parte do traçado”, acrescenta Cláudio Cavol.

“Junto com as autoridades, vamos acompanhar a vistoria da Ponte Internacional Bioceânica que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta no Paraguai, obra que está 40% concluída e que tem previsão de estar pronta no primeiro semestre de 2025”, disse Cavol. Segundo ele, o Paraguai tem investido pesado em obras viais que irão baratear o custo dos transportes aos países asiáticos.

Além da ponte, 280 km de asfalto já foram concluídos entre as cidades de Carmelo Peralta – alto Paraguai e Loma Plata – Boquerón. A próxima etapa das obras de pavimentação asfáltica será um trecho de 220 km entre as localidade de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, na divisa com a Argentina com previsão de início ainda este ano.

Estudos da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), apontam que o corredor pode encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros de rota marítima a distância nas exportações brasileiras para a Ásia. Para a China, por exemplo, pode reduzir em 23% o tempo, cerca de 12 dias a menos que pelo Oceano Atlântico.

Para Cavol, esta é uma das mais importantes expedições, pois visa demonstrar tecnicamente a viabilidade econômica do transporte de produtos e insumos exportados pelo Brasil que serão alcançados pela rota, bem como para a costa oeste estadunidense e para o Continente asiático, permitindo também a importação no sentido inverso, reduzindo a distância, o tempo e, consequentemente, o custo dessas operações.

Outro ponto importante apontado por Cavol são as possibilidades de fomento ao turismo para todos os países participantes. “Mato Grosso do Sul tem muito a ganhar com a expansão do turismo e os brasileiros terão a oportunidade de conhecer também outros países vizinhos”, disse.

Com o apoio do Governo do Estado de MS, Prefeitura de Campo Grande (MS), a III Expedição da RILA conta ainda com os seguintes parceiros: CNT, SEST, SENAT, ITL, Sidrago, Mécari Distribuidora, DAF, Caiobá Trucks, Strike, Scania PLB Lopes, Sicredi, Rivesa Volvo,Travelex Bank, Confidence, Uems, Noma Montana Randon ICCAP, Grupo Unipetro, Iveco Torino e Discautol.

