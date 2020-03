Prefeito de Bonito suspende aulas na REME e visitação a Gruta do Lago Azul

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A prefeitura de Bonito suspendeu, pelo prazo de 20 dias, visitação a Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal, segundo o decreto foi publicado na tarde dessa terça-feira (17) e medidas terão validade a partir de quinta-feira (19).

Conforme o decreto, além da suspensão nas visitas, também está a vedada a comercialização dos passeios na gruta e balneário. Os vouchers já emitidos para o período dentro destes 20 dias serão automaticamente cancelados.

Com relação aos atrativos turísticos privados no município, a recomendação é que os empresários adotem medidas que julgarem necessárias, dentro das características individuais, mas que visem o controle, prevenção e disseminação da Covid-19.

O decreto suspende também o funcionamento de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, Centro de Convivência de Idosos, Centros de Referência de Assistência Social, Centro de Multiplo Uso, Ginásio de Esportes, Quadras Poliesportivas e Estádio de Futebol do município.

Segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, estão suspensas as concessões de licenças ou alvarás para realização de eventos privados, com público superior a 50 pessoas e serão adiados todos os eventos agendados pelos órgãos ou entidades municipais.

