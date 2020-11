Prefeito de Coxim retira tumor no cérebro em cirurgia na capital

Sarah Chaves com informações do Edição MS

O prefeito de Coxim, Aluízio São José (PSB), realizou uma cirurgia na manhã desta terça-feira (17), no Hospital El Kadri, em Campo Grande, para a retirada de um tumor no cérebro.

Conforme o site local, durante o procedimento, a equipe do neurocirurgião Paulo Kadri fará a remoção do tumor, cuja expectativa dos médicos é que seja benigno, segundo o Edição MS.

Aluízio descobriu o tumor há aproximadamente 60 dias, ao investigar um problema na visão. Entretanto, a equipe médica acredita que o tumor tenha alguns anos.

Na prefeitura de Coxim o dia amanheceu com uma corrente de oração de familiares e amigos do chefe do Executivo da cidade.

