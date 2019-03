Prefeito de Maracaju tem 40% de aprovação da população

A população de Maracaju foi questionada sobre gestão do prefeito, vereadores e expectativas sobre eleições 2020. A responsável pela pesquisa foi o Instituto Ranking que esteve no município dia 25 de fevereiro e divulgada no dia 28. Foram 300 entrevistados em método quantitativo domiciliar.

Em relação a administração do prefeito Maurílio Azambuja 11,66% da população avaliou como ruim/péssima, enquanto 40,66% apontou como ótima/boa. 26,33% avaliaram como regular e 21,35% não souberam responder.

Quando perguntados sobre avaliação da gestão municipal 49,66% dos entrevistados responderam que a administração é boa e com bons secretários. 46,33% disseram que o prefeito investe em eventos, mas 37,33% responderam que falta emprego e industrias.

Na atuação dos vereadores de Maracaju, 43,66%disseram que está boa/ótima, 22,33% regular e 19,33% como ruim/péssima. Somente 14,68% não souberam ou não quiseram responder.

Eleições 2020

Em pesquisa espontânea sobre possíveis candidatos a prefeitura 67,03% apontaram votos brancos/nulos e indecisos. Geovana Correa aparece com 9,66%, Nego do Povo com 8,33% e Leila Azambuja com 6,33%.

Em relação aos rejeitados Celso Vargas aparece com 15,33%, seguido por Geovana Correa 10,33% e Joares Sanches com 8,00%.

A pesquisa tem um índice de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

