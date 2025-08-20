Prefeito de MS escolhe o SUS para nascimento do primeiro filho: 'realização de um sonho'

O primeiro filho do prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni e de sua esposa, Isabela Machado, nasceu durante a manhã de terça-feira (19). O casal escolhei o SUS (Sistema Único de Saúde) para fazer o parto no Hospital e Maternidade da cidade.

Conforme as informações divulgadas, a unidade de saúde foi revitalizada e entregue à população pela atual gestão. Visivelmente emocionado, o prefeito compartilhou a alegria de viver esse momento tão esperado.

"A chegada do Eduardo é a realização de um sonho que carregamos com muito amor e esperança. Formar uma família sempre foi um desejo nosso, e hoje, com a bênção de Deus, esse desejo se concretiza. Estamos imensamente gratos e felizes", afirmou Lucas Foroni.

Com apenas 29 anos, Lucas é o prefeito mais jovem da história de Rio Brilhante e também o mais jovem em exercício no estado de Mato Grosso do Sul.

