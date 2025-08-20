Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Prefeito de MS escolhe o SUS para nascimento do primeiro filho: 'realização de um sonho'

Com apenas 29 anos, Lucas é o prefeito mais jovem da história de Rio Brilhante

20 agosto 2025 - 17h24Brenda Assis
Lucas Foroni, o pequeno Eduardo e Isabela MachadoLucas Foroni, o pequeno Eduardo e Isabela Machado   (Reprodução)

O primeiro filho do prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni e de sua esposa, Isabela Machado, nasceu durante a manhã de terça-feira (19). O casal escolhei o SUS (Sistema Único de Saúde) para fazer o parto no Hospital e Maternidade da cidade.

Conforme as informações divulgadas, a unidade de saúde foi revitalizada e entregue à população pela atual gestão. Visivelmente emocionado, o prefeito compartilhou a alegria de viver esse momento tão esperado.

"A chegada do Eduardo é a realização de um sonho que carregamos com muito amor e esperança. Formar uma família sempre foi um desejo nosso, e hoje, com a bênção de Deus, esse desejo se concretiza. Estamos imensamente gratos e felizes", afirmou Lucas Foroni.

Com apenas 29 anos, Lucas é o prefeito mais jovem da história de Rio Brilhante e também o mais jovem em exercício no estado de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e cria climão com Biancardi
Geral
Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e cria climão com Biancardi
Por engano? Simaria gera repercussão ao publicar foto íntima
Geral
Por engano? Simaria gera repercussão ao publicar foto íntima
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Justiça
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Após o crime a pá foi descartada em terreno baldio -
Justiça
Filho que matou a mãe com golpes de pá na Capital pega 31 anos de prisão
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Justiça
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Foto: Reprodução
Geral
MS receberá R$ 276 mil do MEC para manutenção de novas turmas de educação infantil
Deputado federal Beto Pereira -
Política
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Aposta única do Maranhão acerta dezenas e ganha R$ 63 milhões na Mega-Sena
Foto: Divulgação
Geral
Emissão da nova CIN terá atendimento aos sábados em Campo Grande
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
Denúncia suspende licitação de R$ 58 milhões para iluminação pública em Dourados

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã