Prefeito de Paranaíba bate-boca com deputado e é desafiado por vereador

O roteiro não é de Sucupira, a terra fictícia de Odorico Paraguassu, mas ocorre em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (10) na churrascaria Manura, na av.Mato Grosso. O deputado Vander Loubet chegou ao local para almoçar e tinha em sua companhia a esposa Roseli, e a neta, uma criança de dois anos, conforme relatado ao JD1 por pessoas.



O parlamentar foi à mesa onde estava o deputado Geraldo Resende e amigos, entre eles o prefeito de Paranaíba Maycol Queiroz, conhecido como Mayco “Doido”, quando este se levanta e começa a tomar satisfação com Loubet, pois o deputado federal teria gravado um áudio se solidarizando com professores de Paranaíba, que duelam com o “Doido” pelo cumprimento do piso salarial dos educadores.



Segundo testemunhas, Maycol o questionou o porquê estava contra a administração dele, que foi rebatido pelo parlamentar dizendo que estava apenas acatando as reivindicações feitas pelos professores da cidade.



Quando Vander vai ao banheiro, o prefeito vai ao seu encalço e novo bate-boca se estabelece, mas os ânimos são serenados com a intervenção de funcionários do restaurante, evitando assim as vias de fatos.



A confusão, porém, não acaba aí. Ela continua na cidade do alcaide, em Paranaíba. Isso porque o vereador do município Robson Rezende (PSDB) “sentiu as dores” do deputado e desafiou o prefeito para sair “na porrada “ em briga beneficente pelo vereador Robson Rezende. Quem bater pagará R$ 5 mil a uma entidade filantrópica, e quem perder R$ 10 mil.



Em Paranaíba, a luta continua, literalmente. Veja o vídeo em que aparece o vereador Robson e o comerciante Renato, da Ar Livre, “convidando” o prefeito para a luta em estilo ‘vale tudo’, do MMA.

