Prefeito do interior cancela Carnaval "para atender outras demandas"

Uma medida incomum, rejeitada por uns e apoiada por outros, foi tomada pelo prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, interior do Mato Grosso do Sul, Mário Alberto Kruger, ao cancelar as festividades de Carnaval no município.

Em nota oficial o prefeito informa que o Carnaval 2020 foi cancelado “para atender outras demandas, necessárias ao nosso município”.

Ele ainda pede para que os cidadãos entendam decisão. “Contamos com a compreensão da população, já que esta medida está sendo tomada para não comprometer, serviços essenciais do município”, disse o prefeito em nota.

Apesar do cancelamento, a gestão municipal através da Assessoria de Cultura, confirmou que apoiará os demais eventos promovidos na cidade, como por exemplo, nos balneários, que com certeza estarão acolhendo os turistas que irão para Rio Verde.

