Prefeito pretende licitar obra do Nova Campo Grande em 30 dias

O projeto executivo da primeira etapa das obras de drenagem, pavimentação e recapeamento do Nova Campo Grande foi entregue na quarta-feira (18), na Caixa Econômica Federal pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

Para Marquinhos, o projeto que prevê obras no bairro localizado na região urbana do Imbirussu, terá início quase imediato. “Estamos entregando todas as formalidades técnicas exigidas, junto com projeto para análise da Caixa. Eu acredito que dentro do prazo de 30 dias, com a conclusão, já podemos iniciar o processo de licitação e, posteriormente, o início das obras, atendendo uma reivindicação antiga de moradores do bairro”, declarou.

O superintendente Regional da Caixa Econômica em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima, disse que dentro de 30 dias a CEF já terá analisado o projeto e poderá assim liberá-lo para iniciar o processo de licitação. “Queremos dar esse retorno no máximo daqui um mês, para que o projeto já possa ser licitado e iniciado definitivamente”, afirmou.

O projeto prevê execução de 16 quilômetros de drenagem, 20 quilômetros de pavimentação e 9 quilômetros de recapeamento. Estão previstas intervenções em ruas como a Felipe dos Santos; Teófilo Otoni; Avenida 2; Wilson Paes de Barros; Antônio Vieira de Mello; Amaro de Castro Lima; ruas 25 e 57.

Entre as vias que receberão asfalto novo estão a Avenida 7 com quase 2 quilômetros de extensão, que será duplicada e prolongada. Com a construção de uma ponte de 20 metros sobre o Córrego Imbirussu, orçada em R$ 2 milhões, será um novo acesso ao Polo Empresarial Oeste.

O secretário de Infraestrutura, Rudi Fioresi explicou a complexidade da obra naquela região. "O projeto de infraestrutura é complexo, em função das características de solo da região, onde o lençol freático é muito aflorado. Será preciso recorrer a algumas soluções de drenagem de alto custo, dreno profundo, implantação de colchões drenante", revelou.

Em função destas características do solo é que o projeto de pavimentação terá de ser feito por etapas, conforme a disponibilidade de recursos. Nesta etapa serão investidos aproximadamente R$ 51 milhões, recursos do PAC Pavimentação, com contrapartida do município, em parceria com o Governo do Estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também