Prefeito se empolga em festa da cidade, se joga na plateia e "beija" o chão; vídeo

Enquanto comemorava o aniversário de 127 de emancipação política da cidade Senador Pompeu, no Ceará na noite de domingo (3), o prefeito Antônio Maurício Pinheiro se empolgou e se jogou na plateia.



As pessoas em torno do palco foram pegas de surpresa e não resistiram ao peso do prefeito, que acabou caindo no chão. Ele prontamente ficou de pé e retornou ao palco da festa, sem sofrer ferimentos graves.

"Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas", disse o gestor, em agradecimento à população presente na festa. Veja o momento:







