Prefeito vistoria fase final de obras no Residencial Jardim Mato Grosso

O prefeito Marquinhos Trad esteve com outras 300 pessoas no conjunto habitacional Jardim Mato Grosso neste domingo (27) em vistoria ao residencial que vai abrigar 160 famílias. Em sua fase final de obras ele deve ser entregue em abril do ano que vem.

O residencial conta com 10 blocos de quatro pavimentos, 16 apartamentos por bloco e 4 apartamentos por andar.

“É sempre uma alegria para nós visitarmos e vistoriamos obras que vão beneficiar tantas pessoas da nossa cidade. Depois de cinco anos sem habitação, poder entregar mais 160 apartamentos só nos da à certeza que estamos no caminho certo e isso fica mais claro toda vez que vemos o sorriso no rosto de cada presente aqui”, disse o prefeito.

O residencial conta com seis apartamentos adaptados para pessoas com deficiência e 154 apartamentos padrão, cada apartamento possui área de 43,204 m2, com dois quartos, sala, cozinha, circulação, sanitário e área de serviço. Além de possuir como equipamentos de uso comum: guarita, lixeira, playground, bicicletário e salão comunitário.

De acordo com o diretor financeiro do Sistema Integrado de Economia Solidária (Conssol), Áureo da Silva, a obra é a materialização do sonho da casa própria de muitos, que poderão desfrutar de um serviço de qualidade em breve. “É o primeiro empreendimento social feito com janelas de alumínio em Mato Grosso do Sul, sem pedir aditivo, sem atrasar a obra e ainda com asfalto em todo quadrilátero do condomínio. É um privilégio e uma alegria muito grande”.

O empreendimento é enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. A contrapartida da Prefeitura neste residencial é de R$360.000,00 com asfalto e acesso ao condomínio.

Essas moradias são do programa, ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e é dirigido a famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.800,00, estimulando o cooperativismo e a participação da população como protagonista na solução dos seus problemas habitacionais

