Prefeitura abre cinco processos seletivos para cargos com salário de até R$1.500

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Educação divulgou atavés do Diário Oficial desta sexta-feira (1°), o processo seletivo para contratação temporária de 65 profissionais para atuarem nas Escolas Municipais do Campo.

São cinco áreas, assistente de secretaria, assistente agropecuário, auxiliar de manutenção, inspetor de alunos e merendeiros.

Para assistente de secretaria são 8 vagas, com exigência de ensino médio. Carga horário de 40h semanais e remuneração de R$ 1.400.

Para assistente agropecuário, são 3 vagas, também de ensino médio. Os profissionais será responsável por desempenhar atividades na área rural da escola e parte pecuária. A remuneração por 40h semanais é de R$ 1.500.

Para auxiliar de manutenção são 26 vagas com remuneração de R$ 1.320, para pessoas alfabetizadas, igualmente para merendeiro.



Para inspetor de alunos, são 13 vagas, com exigência de ensino médio e salário de R$ 1.400.

As inscrições serão realizadas nos dias 05 e 06 de setembro de 2023, no horário das 7h às 11h e das 12h às 16h - nas secretarias das Escolas do Campo a seguir:



Escola Municipal Oito de Dezembro

Escola Municipal Isauro Bento Nogueira

Escola Municipal Agrícola Gov. Arnaldo Estevão de Figueiredo

Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco

Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha

Escola Municipal José do Patrocínio

Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima

Escola Municipal Leovegildo de Melo



As inscrições referentes às vagas oferecidas nas Extensões das Escolas serão realizadas somente no endereço das Escolas. A ficha de inscrição estará disponível no local das inscrições - localizado nas secretarias das Escolas do Campo, e disponível para download no sítio eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/ processoseletivo



Deixe seu Comentário

Leia Também