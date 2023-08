Prefeitura abre inscrições para quatro cursos gratuitos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, está com inscrições abertas para os cursos de Educação Financeira, Assistente em Recursos Humanos, Espanhol Nível II e Gestão da Emoção em Vendas.

Os cursos serão realizados na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar do Condomínio Marrakech. As aulas gratuitas acontecem entre os dias 14 a 18 de agosto e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (67)3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9 9287-2008.

De acordo com o secretário da Sejuv, Maicon Nogueira, são oferecidos diversos cursos semanalmente, voltados aos jovens acima de 15 anos. “O objetivo é auxiliá-los a conquistar novas oportunidades e boas posições no mercado de trabalho”, explicou.



HORÁRIOS

Espanhol Nível II

Matutino: 08h às 11h30



Educação Financeira

Vespertino: 13:30h às 17h30



Auxiliar de Recursos Humanos

Noturno: 18h30 às 21h30



Gestão da Emoção em Vendas

Noturno:18h30 às 21h30

