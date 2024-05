Prefeitura abre processo seletivo para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

O edital de abertura das inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão foi publicado na edição do Diogrande desta sexta-feira (17) para a contratação de profissionais de três áreas.

Para as três vagas de fisioterapeuta, é necessário ter a graduação na área, o devido registro profissional. A carga horária é de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00.

Para técnico de atividades socioculturais – artes visuais são duas vagas com exigência de graduação em Artes Visuais e experiência em projeto lúdico ou lazer na área sociocultural. A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00.

Para concorrer a uma vaga de terapeuta ocupacional, além da graduação em Terapia Ocupacional e registro no Órgão de Fiscalização Profissional, é necessário ter experiência no desempenho da função e flexibilidade de horário. A carga horária é de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00.

O processo seletivo simplificado tem por objeto a seleção de pessoal para atuar no regime de contratação temporária, por prazo determinado de 12 meses, para desempenhar atividades inerentes à função em órgãos específicos da Prefeitura de Campo Grande,

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas no período de 17 a 20 de maio de 2024, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever

