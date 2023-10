Prefeitura abre processo seletivo para funções com salário de até R$ 3.200

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Gestão abriu processo seletivo com mais de 700 vagas para diversas áreas de atuação. As inscrições são gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo no período de 10 a 23 de outubro de 2023.



Para exigência de ensino médio há os cargos de; auxiliar administrativo e financeiro, são 350 vagas com remuneração de R$ 1.520,00; Para cuidador social são 200 vagas e remuneração de R$ 1.400,00; Para educador social são 100 vagas com remuneração de R$ 1.320,00.



Para os cargos de nível superior, existem 35 oportunidades para técnico de atividades socioculturais, com remuneração de R$ 3.200; e uma vaga para terapeuta ocupacional, com remuneração de R$ 3.200.

O processo seletivo ainda oferta 100 vagas para motorista, as exigências são alfabetização e carteira B. A remuneração do cargo é de R$ 1.400.

Para mais informações acesse o edital, a partir da página 11 do Diário Oficial de Campo Grande de segunda-feira (9).

