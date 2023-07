Prefeitura abre processo seletivo para merendeiros

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (21) a abertura do processo seletivo para recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário de merendeiros para atuarem nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

O profissional irá atuar no regime de contratação emergencial, em caráter temporário, para exercer atividades de preparo e distribuição da merenda, organização e orientação sobre educação alimentar nos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.

As inscrições do Processo Seletivo serão gratuitas. Entre os requisitos está, ser alfabetizado, ter qualificação e experiência profissional na área de atuação. A carga horária será de 40h semanais com remuneração bruta de R$ 1.320. As eventuais vagas para cadastro reserva possuem 5% das reservas para cotista indígena, 10% para negros e 5% para PcD.

As inscrições estão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo no período de 19 a 24 de julho de 2023

A Secretaria Municipal de Gestão dará ampla divulgação às etapas do Processo Seletivo Simplificado através do Diário Oficial do Município de Campo Grande, no endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br . Confira o Edital no Diogrande desta sexta-feira a partir da página 4.

