Prefeitura busca costureiras voluntárias para confeccionar máscaras

Sarah Chaves, com informações da assessoria de Camboríu

A Prefeitura de Camboriú, em Santa Catarina, divulgou na terça-feira (14), que dará início à confecção de máscaras. A Casa da Costura será aberta e administração municipal busca pessoas que saibam costurar para ajudar na confecção do material.

O decreto municipal 3.657/20, trata do uso massivo e diário de máscaras, para acesso a estabelecimentos e circulação pelas ruas.

Além disso, a prefeitura pede apoio às empresas para doação de tecidos. Com um baixo custo será possível doar máscara para a população que não pode comprar.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Luciane dos Santos, as doações de tecido e elástico podem ser feitas pelo telefone (47) 9 9722 4652. Uma equipe da Secretaria poderá ir buscar. “Segundo o Ministério da Saúde dois tipos de tecidos podem ser usados: 100% algodão e TNT. Iremos utilizar o TNT, também, para confeccionar aventais para funcionários um Lar de idosos, que possui convênio com a Prefeitura, e teve casos confirmados de Covid-19”, destacou.

Os interessados em se voluntariar podem ligar para o (47) 3365 0607 ou (47) 9 9722 4652. Os horários de trabalho serão divididos por turno, matutino e vespertino, com no máximo seis pessoas por turno. Quem tiver máquina, caso queira, poderá trabalhar de casa.

