Prefeitura contrata empresa para ampliação de escola municipal em Rochedinho

A Prefeitura de Campo Grande divulgou, nesta terça-feira (23), o extrato de contrato para a ampliação da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, localizada no Distrito de Rochedinho. A informação foi publicada no Diogrande, o Diário Oficial do município.

O contrato envolve a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com a interveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), e a Empresa BML Produtos e Serviços Ltda, que será responsável pela realização da obra.

O investimento total para a ampliação é de R$ 168.249,67, conforme consta no extrato. O prazo estipulado para a conclusão total dos serviços é de 120 dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços, emitida pela SISEP à contratada.

As assinaturas que validam o contrato são de Lucas Henrique Bitencourt de Souza, secretário de Educação, Ednei Marcelo Miglioli, secretário de Obras, e Vanessa Juliana Rosendo Correia da Silva.

