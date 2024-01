Prefeitura contrata empresa para reforma do Parque Tarsila do Amaral

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, por meio do Diogrande desta segunda-feira (15), a contratação da empresa BML Produtos e Serviços Ltda para realizar a reforma do Parque Tarsila do Amaral, localizado no bairro Vida Nova.

O investimento destinado à reforma do parque está orçado em R$ 492.380,63 (quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), valor que será retirado dos cofres públicos municipais.

Segundo a publicação oficial, o prazo estabelecido para a conclusão da reforma é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a serem contados a partir da emissão da Ordem de Execução dos Serviços pela SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

O secretário da pasta, Marcelo Miglioli, assinou o contrato com a empresa vencedora da licitação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também