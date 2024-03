Prefeitura convoca mais 57 candidatos aprovados em concurso da GCM

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição extra do Diogrande n° 7.424 (Diário Oficial) desta quarta-feira (13), a convocação de 57 candidatos aprovados no concurso referente ao Edital n° 01/2020 para o quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana.

Conforme a Seges (Secretaria Municipal de Gestão), a orientação do edital 09/2024 sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá no Plenário do Paço Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge, 500.

A prefeita Adriane Lopes destacou que a convocação contribui com a segurança pública da Capital. “O sonho de qualquer prefeita ou prefeito é atender as reivindicações de todas as categorias, e o município precisa cumprir uma série de travas jurídicas na tomada de decisão, e neste momento a Prefeitura tem a grata satisfação de anunciar o chamamento de mais candidatos, que são pais e mães de famílias, e que certamente irão contribuir com a segurança da nossa Cidade”.

O secretário responsável pela Sesdes (Segurança e Defesa Social), Anderson Gonzaga, ressaltou a importância da ação. “Essa convocação além trazer mais reforço para Segurança de nossa população, também é o compromisso do Executivo com a Guarda Civil Metropolitana e também com esses homens e mulheres que anseiam por um trabalho”, pontuou ele.

Convocação

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos nos editais de abertura dos respectivos processos seletivos, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Os candidatos devem se apresentar conforme cronograma de local, data e hora descritos no Edital. Confira aqui.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também