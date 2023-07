Prefeitura convoca 80 novos guardas civis para nomeação

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (18), a convocação dos candidatos classificados nos Concursos Públicos da Prefeitura para orientação da nomeação e posse dos novos gaurdas civis metropolitanos.

Ao todo foram convocados 80 candidatos que devem se apresentar em até cinco dias úteis, a partir da convocação, no Plenário do Paço Municipal, sito na Rua Arthur Jorge, 500.

O edital do concurso previa 273 vagas de imediato que serão preenchidas com a nova convocação. Confira os nomes na edição do Diogrande desta terça-feira a partir da página 4.

