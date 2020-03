Prefeitura convoca aprovados para assistente de tecnologia

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a prefeitura de Campo Grande publicou a convocação der 25 candidatos aprovados no processo seletivo, na edição desta quinta-feira (5), do Diário Oficial do município, para atuarem na Rede Municipal de Ensino (Reme), na área de Assistente de Tecnologia.

Os candidatos aprovados da 109ª à 133ª colocação devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na próxima segunda-feira (9), às 8h, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga. O espaço fica na Semed, na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Entre a documentação requerida está declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita, declaração de ficha limpa devidamente preenchida, datada e assinada, ficha de dados pessoais, autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul e comprovante ou declaração de tipagem sanguínea.

A lista completa de documentos pode ser conferida nas páginas 3 e 4 do Diário Oficial desta quinta-feira. O candidato que não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação perderá o direito à vaga.

