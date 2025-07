Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo de diversas áreas; confira

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (23), a convocação dos candidatos regularmente aprovados no presente processo seletivo simplificado instituído e organizado para seleção e contratação em 13 funções.

Os candidatos serão contratados por prazo determinado nas funções de Contador, Gestor De Operações/Projetista Orçamentista Técnico de Vistorias, Jornalista, Técnico de Serviços Educacionais, Gestor Administrador, Auxiliar Administrativo, Agente de Serviços De Limpeza, Auxiliar De Logística, Eletricista, Encanador, Serralheiro, Pintor e Pedreiro.

Os convocados devem comparecer a partir das 13h30 desta quinta-feira (24), na Secretaria Municipal de Educação no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 Vila Margarida Campo Grande/MS.

Na ocasião os candidatos receberão orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os nomes podem ser conferidos a partir da página 4 do Diário Oficial de Campo Grande.



