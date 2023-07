Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para atuar na Seges

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial nº 7.138 desta quinta-feira (27), a convocação de candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado para os cargos de auxiliar administrativo e financeiro, conforme edital 20/2021-73, que vão atuar na Seges (Secretaria Municipal de Gestão).

Os candidatos selecionados devem comparecer na SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) nesta sexta-feira (28), a partir das 09h, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. O endereço é Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí.

A lista completa de candidatos e demais informações estão disponíveis na edição de hoje do Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico.

