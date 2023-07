Prefeitura convoca aprovados para cargos na Secretaria de Assistência Social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão (SEGES) e Assistência Social (SAS), publicou na edição desta segunda-feira (24), do Diário Oficial nº 7.132, a convocação de 10 candidatos aprovados em processos seletivos para os cargos de Técnico em Atividades Socioculturais (edital nº2022/19), Visitador para o Programa Criança Feliz (edital nº 08/2022-42), Psicólogo para realizar atendimento nos serviços de Média e Alta Complexidade (edital nº 10/2022-66) e Entrevistador Social (edital nº 12/2022-34) para atuar no Cadastro Único.

Os candidatos devem comparecer na SAS, na quarta-feira (26), para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os candidatos convocados para os cargos de visitador, entrevistador e psicólogo devem se apresentar às 9h30. Já os candidatos ao cargo de técnico em atividades socioculturais devem se apresentar às 9 horas.

A SAS está localizada na Rua dos Barbosas, 321, Bairro Amambaí. Todas as informações e detalhes sobre as convocações podem ser conferidas na edição desta quarta-feira do Diário Oficial.

