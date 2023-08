Prefeitura convoca aprovados para operar máquinas e implementos agrícolas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e da Secretaria Municipal de Gestão, publicou no Diogrande (Diário Oficial) desta terça-feira (01), o edital n. 12/2023-06 referente a convocação de 3 candidatos aprovados do processo seletivo simplificado para operador de máquinas e implementos agrícolas.

Os candidatos aprovados devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão – GEMOL/SEGES localizada na Avenida Afonso Pena, n. 3297 – Centro – Campo Grande/MS, nesta quarta-feira (02), às 08 horas, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Mais informações estão publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (1º), a partir da página 8.

