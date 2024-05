Prefeitura convoca auxiliar de manutenção e nutricionistas

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Gestão convoca os candidatos aprovados nos processos seletivos para atuação na função de auxiliar de manutenção e nutricionistas.

Para os auxiliares que atuarão na Rede Municipal de Ensino, os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação/ SEMED para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação nesta terça-feira (14) às 8h na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Já os nutricionistas devem comparecer na na Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Av. Afonso Pena, n. 3.297 – Paço Municipal amanhã (14) às 8h.

A lista com os nomes dos candidatos convocados foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande de hoje (13/05).

