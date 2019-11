Prefeitura convoca candidatos aprovados para entrevistador social

O edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande ( Diogrande ) desta quarta-feira (27), torna público a convocação de 50 candidatos aprovados nas vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para seleção de Entrevistador Social.

Os candidatos convocados de acordo com o Anexo Único do Edital, deverão comparecer no dia 28 de novembro de 2019, às 8h, na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), localizada na rua dos Barbosas 321, no bairro Amambaí, para orientação dos documentação a serem entregues para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

A convocação é referente ao Edital n.15/2019-01, publicado no Diogrande n. 5.714, de 18 de outubro de 2019, que oferece 50 vagas, com recurso proveniente do Governo Federal. Os profissionais vão atender as especificidades dos serviços, benefícios e programas.

Serão responsáveis por entrevistar as famílias e preencher os formulários de cadastramento nos domicílios das famílias, nos postos de atendimento ou em ações itinerantes. Também realizará atendimento às famílias no que se refere ao Cadastro Único, prestar as informações às famílias afetas ao processo de entrevista e aos objetivos do Cadastro Único. Atuar no processo de triagem, identificar demandas das famílias e orienta sobre os programas usuários do Cadastro Único.

Os entrevistadores realizam também a função de operadores. Ou seja, fazem a entrevista incluindo os dados diretamente no Sistema de Cadastro Único ou digitam as informações no Sistema após realizarem a entrevista em papel.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A relação nominal bem como a documentação necessária para apresentação está disponível na edição desta quarta no Diogrande a partir da página nove.

