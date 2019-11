Prefeitura convoca candidatos selecionados de diversas áreas

A convocação de candidatos dos processos seletivos simplificados para os cargos de merendeiro, assistente educacional infantil e Assistente Educacional Inclusivo foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta sexta-feira (8), pela Prefeitura Municipal.

As publicações estão no Diogrande nas páginas 4, 5 e 6. Os candidatos deverão comparecer conforme relação nominal e cronograma especificado no edital para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A documentação solicitada para os candidatos do processo seletivo no publicação juntamente com a data para entrega dos originais e as respectivas fotocópias definida nos editais.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Aos candidatos interessados em saber mais sobre o processo seletivo podem acessar o endereço eletrônico do portal da Prefeitura, através do link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

