Prefeitura convoca mais de 60 candidatos para atuar na rede de Assistência Social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão (Seges) e de Assistência Social (Sas), publicou no Diário Oficial (Diogrande) edição n. 7.119 desta quarta-feira (12), a convocação de mais de 60 candidatos aprovados em sete processos seletivos para trabalhar na Rede Municipal de Assistência Social.

Foram convocados candidatos aprovados para os cargos de auxiliar administrativo e financeiro, auxiliar de manutenção, merendeiro, visitador para atuar no “Programa Criança Feliz”, educador social, entrevistador social para atuar no Cadastro Único e técnico de atividades socioculturais.

A primeira convocação, para Auxiliar Administrativo e Financeiro, é referente ao Edital n. 20/2021-68. Foram convocadas 11 pessoas, que deverão se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A segunda convocação é referente ao processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para a função Auxiliar de Manutenção, conforme processo seletivo referente ao Edital n.01/2022-47. Foram 15 pessoas convocadas, que deverão se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A terceira chamada é referente ao Edital de abertura n. 02/2022-18. Foi convocado apenas o candidato Rafael do Nascimento Valente aprovado no processo seletivo para Técnico de Atividades Socioculturais. O candidato deverá se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9 horas e 30 minutos, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A quarta convocação é referente ao Edital de abertura n. 12/2022-32, do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de Entrevistador Social para atuar no Cadastro Único. Foram convocadas sete pessoas, que deverão se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já a quinta convocação é referente ao Edital de abertura n. 14/2023-24 do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de Merendeiro. Foram convocadas 23 pessoas, que deverão se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A sexta convocação é referente ao processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para a função de Educador Social conforme processo seletivo referente ao Edital n. 06/2023-15. Foram quatro pessoas convocadas, que deverão se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A sétima convocação é referente ao processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social, para a função de Visitador para atuar no Programa Criança Feliz Educador Social conforme processo seletivo referente ao Edital n. 08/2022-40. Foram convocadas nove pessoas, que deverão se apresentar nesta sexta-feira (14), às 9h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os detalhes sobre as convocações e horários podem ser conferidos na edição do Diário Oficial pelo link.

