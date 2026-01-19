Prefeitura convoca merendeiros e outros aprovados em processos seletivos

A Prefeitura de Campo Grande convocou candidatos aprovados em Processos Seletivos Simplificados para orientação sobre contratação temporária. Entre as funções chamadas estão merendeiros, além de monitores de alunos, inspetores, auxiliares e assistentes que atuarão na rede municipal de ensino, inclusive nas escolas do campo.

As convocações abrangem três editais e têm como objetivo o preenchimento de vagas remanescentes, sem aumento de despesas com pessoal. No caso das escolas do campo, há vagas para Merendeiro, Assistente Agropecuário, Assistente de Secretaria, Auxiliar de Manutenção e Inspetor de Alunos.

Os candidatos devem comparecer para receber orientações sobre a documentação necessária à contratação no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed), localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

A lista nominal dos convocados e outras informações estão disponíveis nos anexos dos editais publicados no Diário Oficial de Campo Grande. A administração municipal alerta que o comparecimento no local, data e horário definidos é fundamental para a efetivação da contratação.

