Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Geral

Prefeitura convoca merendeiros e outros aprovados em processos seletivos

Chamamento inclui vagas remanescentes para escolas urbanas e do campo; orientação ocorre no dia 20 de janeiro

19 janeiro 2026 - 14h39Taynara Menezes
As convocações abrangem três editaisAs convocações abrangem três editais   (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande convocou candidatos aprovados em Processos Seletivos Simplificados para orientação sobre contratação temporária. Entre as funções chamadas estão merendeiros, além de monitores de alunos, inspetores, auxiliares e assistentes que atuarão na rede municipal de ensino, inclusive nas escolas do campo.

As convocações abrangem três editais e têm como objetivo o preenchimento de vagas remanescentes, sem aumento de despesas com pessoal. No caso das escolas do campo, há vagas para Merendeiro, Assistente Agropecuário, Assistente de Secretaria, Auxiliar de Manutenção e Inspetor de Alunos.

Os candidatos devem comparecer para receber orientações sobre a documentação necessária à contratação no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed), localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

A lista nominal dos convocados e outras informações estão disponíveis nos anexos dos editais publicados no Diário Oficial de Campo Grande. A administração municipal alerta que o comparecimento no local, data e horário definidos é fundamental para a efetivação da contratação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
MPMS investiga servidores públicos por suspeita de acúmulo irregular de cargos e salários
Barbosinha ocupou função de governador interino durante férias de Eduardo Riedel
Geral
Riedel destaca alinhamento após período interino de Barbosinha no Governo
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Mulher que tentou matar o ex a facadas em Campo Grande pega dois anos de reclusão
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Lauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio Ponce
Brasil
Lauana Prado revela gravidez pouco depois do fim do relacionamento com Tati Dias
Banco Master
Geral
INSS bloqueia repasses a Master por problemas em consignados

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos