Prefeitura convoca motoristas selecionados em processo seletivo

Por meio das secretarias municipais de Gestão e Educação, a prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (28), a convocação dos candidatos selecionados no Processo Seletivo Simplificado na função de Motorista de Transporte Escolar, a comparecer na Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme cronograma especificado no Anexo Único do edital, para a orientação sobre o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Os candidatos deverão ir até a Prefeitura Municipal de Campo Grande, na data e nos horários previstos no edital, localizada na avenida Afonso Pena, 3.297, Centro. Segundo o edital três candidatos foram convocados no processo seletivo.

A relação dos convocados e a documentação exigida para apresentação poderá ser acessa pelo link encontrado aqui . Edição 5.842, página 2.

