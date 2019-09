Prefeitura convoca os classificados para auxiliar de manutenção

A Prefeitura publicou nesta edição do Diário Oficial desta terça-feira (24), o Edital n. 06/2019-17 de convocação de 11 candidatos classificados da 10ª a 19ª colocação, bem como o 2º (segundo) classificado para a vaga do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Auxiliar de Manutenção, a comparecerem na Secretaria Municipal De Gestão (Seges).

O candidato deve comparecer conforme relação nominal e cronograma especificado em anexo único do Edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Os convocados deverão comparecer no dia 25 de setembro de 2019, às 8 horas, na Seges, localizada na avenida Afonso Pena 3.297.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do Processo Seletivo. Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que:

- Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital;

- Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função;

- Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A convocação é referente ao resultado do Edital n. 06/2019-01, publicado no dia 29 de maio de 2019, do Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissional de nível.

A relação nominal dos convocados e da documentação necessária para apresentação estão disponíveis na edição nº 5.692 do Diogrande, a partir da página 4, que pode acessada no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande/

