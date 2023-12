Prefeitura convoca trabalhadores do Primt para contratação em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), divulgou nesta quinta-feira (28), por meio do Edital Funsat nº 04-07-2023, a convocação dos candidatos classificados no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) para contratação de acordo com as vagas disponíveis. Os nomes dos selecionados foram publicados na edição de hoje do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Os convocados devem comparecer à Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, localizada na Rua Quatorze de Julho, 992 - Vila Glória. É indispensável que estejam munidos dos seguintes documentos originais:

1. Registro Geral de Identificação (RG)

2. Carteira de Trabalho – CTPS (física ou digital)

3. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF

4. Número do PIS

5. Comprovante de residência

6. Certidão de nascimento ou casamento

7. Certidão de nascimento ou RG e CPF dos filhos, dependentes e agregados

8. Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade

9. Certificado militar, quando couber

10. CAD ÚNICO (atualizado)

A lista completa dos convocados, juntamente com os horários para comparecimento, pode ser consultada na página 14 do Diogrande, acessível [aqui].

