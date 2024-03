A Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos, no Horto Florestal funcionará juntamente com a primeira Biblioteca Digital Acessível de Mato Grosso do Sul, que está sendo implementada pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), executada através de uma emenda parlamentar do Governo Federal.

Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo, afirma que a ação é um marco para a inclusão na capital. “Hoje demos início à implantação da Biblioteca Digital Acessível, pioneira na cidade e no estado. Aqui, iremos garantir um acesso igualitário à literatura para todos, reforçando o nosso compromisso em proporcionar a inclusão total em todos os nossos espaços”.

A Biblioteca Digital Acessível possibilitará o acesso à literatura para pessoas com deficiência, por meio de ferramentas como lupa eletrônica, e-readers, computadores e tablets, dispositivo óptico eletrônico, lousa digital, reglete de mesa, scanner entre outros materiais, além de um acervo de 3 mil livros em áudio e braile.

O casal Nivaldo Santos e Marelija Zanforlin representaram as pessoas com deficiência visual na ocasião e aprovaram a iniciativa. “A inclusão é algo recente, pois antigamente, pensava-se que as pessoas com deficiência não precisavam ter acesso a estes espaços. Então, é muito importante que sejam implantados locais como este, para que a gente possa ocupá-los. Estes materiais são caros e muitos não podem ter acesso, então ser disponibilizados gratuitamente, é de grande valia para a nossa comunidade”, pontuou Nivaldo.

