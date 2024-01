Prefeitura de Campo Grande contrata empresa para construir praça no Bairro North Park

Na edição desta segunda-feira (15) do Diário Oficial de Campo Grande, foi anunciada a contratação da empresa BML Produtos e Serviços Ltda. pela Prefeitura local para a construção de uma praça. O investimento total para a obra é de R$ 341.346,62 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

O espaço destinado à construção da praça está situado no Bairro North Park, entre as Ruas Foz do Iguaçu, Punta Arena, La Paz e Caracas. A informação foi oficializada pelo chefe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) de Campo Grande, Marcelo Miglioli.

De acordo com a publicação, a empresa contratada tem um prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a serem contados a partir do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços emitida pela SISEP.

